Afyonkarahisar'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi
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Afyonkarahisar'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Afyonkarahisar'daki "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programına katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Afyonkarahisar'daki "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programına katıldı.

Gözgeç, Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında yaptığı konuşmada, AK Parti ile kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta aktif olarak yer alabilmesi için reform niteliğinde bir çok adımların atıldığını söyledi.

2004 ile 2010 yıllarında Anayasa'da değişiklikler yapıldığını dile getiren Gözgeç, şöyle konuştu:

"Kadın istihdamı ve girişimcilerin artırılması için ilk defa işe giren kadınlarda sigorta prim desteğini, doğum izinlerinin artırılmasını ve kreş desteklerini hayata geçirdik. Elbette, yapacak çok işimiz var. Özellikle kadın kooperatiflerimizin artırılmasının kadın istihdamını da artıracak önemli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Yine kadın girişimcilerimizin sayısının artırılmasının ekonomiye katılımda katma değer oluşturacağını düşünüyoruz."

Gözgeç, nüfusun yarısının kadınların oluşturduğunu vurgulayarak, ekonomik hayata kadınların katılmamasının düşünülemeyeceğini vurguladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da kamu kurumlarının kadın girişimcilere sürekli destek olduğunu belirterek kendisinin de geleceği yetiştiren kadınların her zaman emrinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Afyonkarahisar'daki çeşitli kurumlardan destek alan girişimci kadınların başarı hikayeleriyle ilgili sunum yapıldı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarının Afyonkarahisar'daki il müdürlükleri de girişimci kadınlara sunduğu destekleri anlattı.

Afyonkarahisar'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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