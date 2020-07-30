Afyonkarahisar'da hayvan pazarında arefe günü hareketliliği Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Afyonkarahisar'daki Çayırbağ Canlı Hayvan Pazarı'na uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar oluyor.

Pazarda, büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 30 bin, küçükbaşlar da 900 ile bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini üst düzeyde uyguladığı pazarlara maskesiz girişe izin verilmiyor.

Öte yandan, kentin işlek yerlerinden Uzun Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA