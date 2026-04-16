Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ruhan Çalu, evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde bulundu. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor ve cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kartal'da 5 katlı binanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ruhan Çalu (52), evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Çalu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

TALİHSİZ KADIN KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.

'BOĞAZINI KESMİŞLER'

Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz' dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
