Afyonkarahisar'da " emlak danışmanlığı" kursu açıldı

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından "emlak danışmanlığı " kursu açıldı.

Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akın, kurum binasında açılan emlak danışmanlığı kursunun çok büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kurs eğitimlerinin dört farklı zaman diliminde yapıldığını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz kurs sonunda almış oldukları sertifikalar ile mesleklerine ilk adımı atmış olacak. Yeni açılacak emlak danışmanlığı kurslarımız için ise başvurularımız halen devam etmektedir. Kursiyerlerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum."

Emlak danışmanlığı kurs eğitmeni Canan Yuran da eğitimlerinin 120 saat olduğunu kaydetti.

Kursa ilginin yüksek olduğunun anımsatan Yuran, "Bizde kursiyerlerimize vermiş olduğumuz bu hizmetin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, sosyal medya reklamlarında sizlerden yüksek meblağlarda para talep ederek bu kursu açtıklarını iddia eden haberler e de itibar etmeyiniz. "ifadesini kullandı.

Öte yandan kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri

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