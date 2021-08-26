Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü kutlanıyor

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki bölgede düzenlenen törenden önce, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara'dan İzmir'e "Büyük Taarruz" için bisiklet turu düzenleyen sporculara İzmir'e götürmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Daha sonra Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törende yaptığı konuşmada, kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk milletinin tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük zaferin 99. yıl dönümünün haklı gururunun yaşandığını söyledi.

Türk milletini tarih sahnesinden silmeye çalışan düşmana karşı milletin ve kahraman ordunun sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruz emrinin 26 Ağustos 1922'de tören yapılan bu alanda başladığını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Türk milleti kendisini tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı Malazgirt'te, Mercidabık'ta, Mohaç'ta ve Kıbrıs'ta olduğu gibi yine bir ağustos ayında Büyük Taarruz ile tarihe altın harflerle yeni zafer yazdırmıştır. Akif'in dediği gibi emperyalizme karşı 'Dursun bu hayasızca akın' diyerek makus tarihine Sakarya'da 'dur' demiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' ileri' emrini alan kahraman Türk ordusu, şahlanarak düşmanı İzmir'de denize dökmüş ve zaferini pekiştirmiştir."

Törende Piyade Yüzbaşı Barış Dinç de katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Daha sonra Vali Yardımcısı ve Vekili Mehmet Keklik ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay