AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
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AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcası için arama çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu
AFYONKARAHİSAR - Baraj göletine giren çocuk ile amcası kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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