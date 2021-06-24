Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Genel Kurulu yapıldı
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Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Genel Kurulu yapıldı

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Genel Kurulu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut yönetim yeniden güven tazelerken, dernek ismi de oy birliğiyle Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti olarak değiştirildi.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut yönetim yeniden güven tazelerken, dernek ismi de oy birliğiyle Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti olarak değiştirildi.

Eski adıyla Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği, yeni adıyla Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı 24 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Divan kurulu Hacı Hakkı Özsoy'un başkanlığında, Ahmet Tunca ve Arif Yağcı'dan oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Dernek Başkanı Sezer Küçükkurt tarafından yönetim, faaliyet ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı okundu. Kurul raporları tek tek oy birliği ile ibra edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği isminin Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak değiştirilmesi teklifi görüşülerek kabul edildi.

Toplantı sonunda yeniden görev alan yönetim kurulu adına katılımcılara teşekkür eden Sezer Küçükkurt, şöyle konuştu:

"Yönetim, disiplin ve denetim kurullarımıza yeniden yetki verdiğinizden dolayı öncelikle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Pandemi şartları nedeniyle hedeflerimizin birçoğuna, planlamalarımıza uyamadık. Bu yüzden sizlerden yeniden yetki istedik. Afyonkarahisar basın camiasındaki birlikteliğin sürmesi ve daha ileri safhalara gitmesi için bizlere yeniden yetki veren üyelerimize teşekkür ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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