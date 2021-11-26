Afyonkarahisar Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Üstün, un ve ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Afyonkarahisar Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cengiz Üstün, Türkiye'deki en ucuz ekmeğin kentte satılığını belirtti.

Üstün, Umurbey Mahallesi'ndeki Oda binasında yaptığı basın toplantısında, son dönemlerde un fiyatlarında fahiş fiyat artışları yaşandığını belirtti.

Ekmeğin farklı illerde farklı fiyatlarda satışa sunulduğunu dile getiren Üstün, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da fırıncı esnafımız bizim odamıza bağlıdır. Dolayısıyla şehrimizde 1 kilogram ekmeğin fiyatı 8 liradır. 250 gram ekmek de 2 liradan satılmaktadır. Bu bağlamda biz Türkiye'de en ucuz ekmeği satıyoruz, bundan sonra da satmaya devam edeceğiz. Ancak son 1,5 aydır 180 liradan piyasaya satışı yapılan un fiyatlarının, 380 liraya çıktığına şahit oluyoruz. Unda yaşanan bu fahiş fiyat artışı salgın ve kuraklıktan ziyade piyasadaki spekülatif hareketlerdir. Burada rant kazanmak isteyen stokçular ve bir takım insanların algısı bulunuyor."

Bugün Türkiye'deki buğday ve ekmek fiyatlarının belli olduğunu aktaran Üstün, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fiyat listesi elimizde. Bu fiyatlarda piyasadaki zamların alakası yoktur. Piyasadaki spekülatif algı oluşturanlara ve stokçulara acil çağrıda bulunuyorum. Acilen fiyatlarınızı indirin. Eğer fiyatlarınızı indirmezseniz sizleri, tekrar Afyonkarahisar kamuoyuna ve esnafıma şikayet edeceğim. Buna ısrar edecek olursanız eğer, TMO'dan 186 ile 200 lira arasındaki fiyatta un tedarik edeceğiz. Biz, 2 liradan sattığımız ekmeğin fiyatını kesinlikle yükseltmeyeceğiz." diye konuştu.

Üstün, fakir, fukara ve esnafın ekmeğiyle oynanmaması çağrısında bulunarak fiyatların düşmemesi durumunda herkesi teşhir edeceğini ifade etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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