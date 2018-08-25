Afyonkarahisar Add Genel Başkanı Batum: Hiçbir Siyasi Partinin Ne Arka, Ne Ön Bahçesiyiz

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, "Biz hiçbir siyasi partinin ne arka bahçesiyiz ne de ön bahçesiyiz. Biz Türkiye'nin demokratik, laik, kölelerin yer aldığı bir cumhuriyet değil, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet oluşunu devamlı olarak korkmadan söyleyeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar Alimoğlu Kültür ve Sanat Araştırma Derneği (AKSAM) toplantı salonunda ADD'nin Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısına katılan Genel Başkanı Süheyl Batum, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıdaki konuşmasında ADD'nin bir parti olmadığını söyleyen Batum, "İçimizde farklı farklı partileri tutan arkadaşlar olabilir. Ama biz bir şeye inanıyoruz. Atatürk cumhuriyeti, Atatürk devrimleri, Atatürk'ün ilkeleri ilelebet bu ülkede yaşayacaktır" dedi.

Hiçbir siyasi partinin arka veya ön bahçesi olmadıklarını kaydeden Batum, "Biz Türkiye'nin demokratik, laik, kölelerin yer aldığı bir cumhuriyet değil, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir cumhuriyet oluşunu devamlı olarak korkmadan söyleyeceğiz" diye konuştu.

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın yeni yapılan havalimanına taşınmasının ardından adının değişeceği ve Atatürk isminin kaldırılacağını savunan Süheyl Batum, ancak ADD olarak bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından ADD'ye verdiği destekten dolayı iş insanı İbrahim Alimoğlu'na Genel Başkan Süheyl Batum tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.