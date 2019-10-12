Afyonkarahisar 2 katlı ev yandı
2 katlı ev yandıAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü.
2 katlı ev yandı
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü.
Dinar'a bağlı Dikici köyünde oturan Yaşar Özdemir'e (80) ait 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyüp, tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen Dinar Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı alevlere müdahale etti.
Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, Yaşar Özdemir'in evi yanarak kullanılamaz hale geldi.