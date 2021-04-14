AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımına başlandı.

Alınan patates ve soğanlar Valilik kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TMO ve Ziraat Odası işbirliğiyle alınacak patates ve soğanda alım başladı. Sandıklı'da 5 bin ton civarında patates ve 1500 ton civarında soğan alımı planlanıyor. Bugün başlanan alımların Ramazan ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İlçeye bağlı Susuz köyünde soğan alımı ile başlanan çalışmaları Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş yerinde inceledi.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ'

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemizdeki üreticilerin elinde 5 bin ton patates ve 1500 ton soğan kaldı. Bugün itibarıyla alımlar başladı. Uygulamadan memnunuz. Bizim derdimiz üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Sezonda bu uygulama benzeri çalışmaların olması için çok mücadele verdik. Çok kez dile getirdik. Bu uygulama geç oldu ama isabetli oldu. Çünkü üretim alanları tam daraldı. Çiftçi elinden çıkartamadı, soğanlar atılacaktı. Patatesler hayvan yemine gidecekti. İyi oldu. Bu uygulama bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza ve yöremiz milletvekillerine teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda da üreticilerimizin bu sıkıntılara düşmemesi için pazar sıkıntılarının çözülmesini istiyoruz" dedi.

Soğan ve patates üreticisi İbrahim Yaman, "Bunların 10 günlük bir ömrü kalmıştı. Artık satamadığımız için çöpe atmaya başlamıştık. Allah razı olsun devletten. Müdahale etti. 3- 5 kuruş elimize para geçecek. Maliyetlerimizi karşılamayacak ama. Zararın ne kadarını kurtarırsak kar. Bu sene de böyle oldu" diye konuştu.

Üretici Faruk Akdere de "Şu anda Sandıklı'mızda patates ve soğan alımına başlandı. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve Ziraat Odası Başkanımız Fatma Toptaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa depolardaki bu patates ve soğanlar çöpe atılacaktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı