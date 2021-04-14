AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımına başlandı.

Alınan patates ve soğanlar Valilik kanalı ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TMO ve Ziraat Odası işbirliğiyle alınacak patates ve soğanda alım başladı. Sandıklı'da 5 bin ton civarında patates ve 1500 ton civarında soğan alımı planlanıyor. Bugün başlanan alımların Ramazan ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. İlçeye bağlı Susuz köyünde soğan alımı ile başlanan çalışmaları Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş yerinde inceledi.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ'

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemizdeki üreticilerin elinde 5 bin ton patates ve 1500 ton soğan kaldı. Bugün itibarıyla alımlar başladı. Uygulamadan memnunuz. Bizim derdimiz üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Sezonda bu uygulama benzeri çalışmaların olması için çok mücadele verdik. Çok kez dile getirdik. Bu uygulama geç oldu ama isabetli oldu. Çünkü üretim alanları tam daraldı. Çiftçi elinden çıkartamadı, soğanlar atılacaktı. Patatesler hayvan yemine gidecekti. İyi oldu. Bu uygulama bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza ve yöremiz milletvekillerine teşekkür ederiz. Önümüzdeki sezonda da üreticilerimizin bu sıkıntılara düşmemesi için pazar sıkıntılarının çözülmesini istiyoruz" dedi.

Soğan ve patates üreticisi İbrahim Yaman, "Bunların 10 günlük bir ömrü kalmıştı. Artık satamadığımız için çöpe atmaya başlamıştık. Allah razı olsun devletten. Müdahale etti. 3- 5 kuruş elimize para geçecek. Maliyetlerimizi karşılamayacak ama. Zararın ne kadarını kurtarırsak kar. Bu sene de böyle oldu" diye konuştu.

Üretici Faruk Akdere de "Şu anda Sandıklı'mızda patates ve soğan alımına başlandı. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve Ziraat Odası Başkanımız Fatma Toptaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa depolardaki bu patates ve soğanlar çöpe atılacaktı" dedi.

AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI
AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI
AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI
AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Türker Ertürk Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AFYON SANDIKLI'DA PATATES VE SOĞAN ALIMLARI BAŞLADI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:59:43. #1.15#

title