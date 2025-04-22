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AFYON HAVA DURUMU: 23 Nisan Afyonkarahisar hava durumu nasıl? Afyonkarahisar haftalık hava durumu tahmini!

AFYON HAVA DURUMU: 23 Nisan Afyonkarahisar hava durumu nasıl? Afyonkarahisar haftalık hava durumu tahmini!
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Afyonkarahisar'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Afyonkarahisar'da hava durumu nasıl? Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yağmur bekleniyor mu? İşte, Afyonkarahisar için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Afyonkarahisar'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 23 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 23 Nisan Çarşamba günü Afyonkarahisar'da hava durumu nasıl? Afyonkarahisar'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN AFYON'DA HAVA DURUMU NASIL?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı: 22°C

Gece sıcaklığı: 9°C

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağış ihtimali: Yüksek

Nem oranı: %63

Rüzgar: 20 km/s hızında

Özellikle öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini artırması öngörülüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak vatandaşların, ani bastırabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, etkinliklere kesintisiz katılım için faydalı olabilir.

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

AFYON HAVA DURUMU: 23 Nisan Afyonkarahisar hava durumu nasıl? Afyonkarahisar haftalık hava durumu tahmini!AFYON HAVA DURUMU

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