Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon'da yarın okul var mı? Son Dakika! Vali açıklaması!

Afyon'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon'da yarın okul var mı? Son Dakika! İşte vali açıklaması!

AFYON (Haberler.com) - Afyon'da binlerce öğrenci ve aileleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Afyon'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmakta. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon'da yarın okul var mı? Son Dakika! İşte vali açıklaması!

AFYON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahir valisi okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. İşte Vali Çiçek'in açıklaması:

"Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz.1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum.Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz."

AFYON'DA YARIN OKUL VAR MI?

Vali Çiçek'in açıklamasına göre gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle Afyon'da yarın okul yok.

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