Afşin'de ilk doz aşılama oranı yüzde 75 ulaştı - Haberler
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Afşin'de ilk doz aşılama oranı yüzde 75 ulaştı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Afşin'de ilk doz aşılama oranı yüzde 75 ulaştı

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenledikleri aşı kampanyasında 12 bin doz aşı yapıldığını belirterek, kentteki 1. doz aşılama oranında yüzde 75 hedefine ulaştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenledikleri aşı kampanyasında 12 bin doz aşı yapıldığını belirterek, kentteki 1. doz aşılama oranında yüzde 75 hedefine ulaştıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri aşı kampanyasının olumlu sonuç verdiğini ifade etti.

Kampanya süresince çoğunluğu 18 yaş üstü gençler olmak üzere 12 binden fazla kişiye 1. doz aşı yapıldığını aktaran Gürbüz, bu sayı ile birlikte de yüzde 75'lik aşılama oranına erişildiğini belirtti.

"Elbistan'ımız da düşük riskli ilçeler arasına girerek mavi kategoriye geçti çok şükür" diyen Başkan Gürbüz, "Başta sağlık personelimize, sonra da kampanyamıza katılan 12 binden fazla vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gürbüz yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte başlattığımız aşı kampanyasında, sağlık çalışanlarımızın da büyük özverisiyle hedefimize ulaştık. Toplumsal bağışıklığın kazanmasında en önemli kriterlerden biri olan aşılama oranında yüzde 75'i yakalayarak mavi kategoriye girdik. Halkımızın duyarlılığı sonucu ortaya çıkan bu pozitif tablo, bizleri çok mutlu etti. Kampanyamız, özellikle 18 yaş üstü gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamı tarafından benimsendi. Vatandaşlarımızın sağduyusu ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı sayesinde emeklerimizin karşılığını aldık çok şükür. Bundan sonraki süreçte de tedbirlere sıkı sıkı sarılıp 2. ve 3. doz aşılarımızı da olarak elde ettiğimiz kazanımları kaybetmememiz gerekiyor."

Kampanya sürecinde 1. doz aşısını olanlara çekilişle hediye vereceklerini hatırlatan Gürbüz: "5 kişiye gram altın ve 5 kişi de bisiklet hediye edeceğimizi duyurmuştuk. Kampanyamız sona erdi. Kampanyaya katılan vatandaşlarımızda çekiliş numaraları var. Kısa süre içerisinde çekilişimizi yaparak kazanan isimleri duyuracağız." diye konuştu.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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