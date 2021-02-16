Afşar Tuna Akşen "PintiPanda" kimdir, kaç yaşında? Yayıncı PintiPanda hakkında merak edilenler

Youtube ve Twitch'de yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken "PintiPanda" nickiyle tanınan Afşar Tuna Akşen mutlaka bilinmesi gereken Twitch yayıncıları ve Youtuberlar listesinde karşımıza çıkıyor.

Youtube kanalında 1 milyondan fazla abonesi olan PintiPanda kullanıcı adlı Afşar Tuna Akşen, 10 Eylül 2011 tarihinde Youtube'a katıldı. Yaklaşık 400 milyon görüntülemeye sahip olan başarılı bir Youtuber. Bunun yanı sıra Twitch'te de yayın açarak zaman zaman canlı yayınlar yapıyor. Peki, PintiPanda kullanıcı adlı Afşar Tuna Ekşen kimdir? Kaç yaşında? Ne mezunudur? Twitch yayıncılığına nasıl başlamıştır? Bütün detayları haberimizde...

PİNTİPANDA KİMDİR?

Pintipanda kullanıcı adıyla izlediğimiz yayıncının gerçek adı Afşar Tuna Akşen'dir.

AFŞAR TUNA AKŞEN KİMDİR?

1686 Ankara doğumlu olan ünlü Twitch yayıncısı Afşar Tuna Akşen "PintiPanda" kendisinin tabiriyle hala büyümeyi öğrenemeyen 30 yaşında bir birey. Twitch yayıncısı Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. İş hayatında da bir türlü istediği düzeni kuramamış. Sonrasında bir çözüm yolu bulmak için oyunlarla haşır neşir olmaya başlamıştır. Bu işi mesleği haline getiren Afşar Tuna Akşen Twitch izlenme rakamlarına da bakılırsa sonunda iş anlamında yolunu çizmiş gibi gözüküyor. 2011 yılında YouTube'a video çekmeye alıştıktan sonra kullanıcılarına daha güzel bir ambians yaratmak istediği için Twitch'den canlı yayınlar yaparak kullanıcılarına süprizler yapmaya devam ediyor. Tuna Akşen'in izlenme sayılarına baktığımız zaman 14 Milyondan fazla izlenme gibi harika bir oran elde etmiş durumda.

PİNTİPANDA'NIN EN ÇOK OYNADIĞI OYUN SERİLERİ

The Forest

Cities: Skylines

The Last of Us

Don't Starve

The Legend of Zelda: Breath of Wild

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Long Dark

The Long Dark Hikayeli 1. Sezon

The Long Dark Göçebe

The Long Dark Hikayeli 3. Sezon

PitiPanda oynadığı bu oyunlarla oyunsevlerlere heyecanlı dakikalar yaşatmış ve bunun yanı sıra milyonlarca izlenme almıştır.