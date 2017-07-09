Afrodisyas Unesco Dünya Miras Listesi'nde

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi.



Toplantıda, Türkiye'nin aday gösterdiği Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi.



Afrodisyas, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kent olma özelliğini taşıyor. Tanrıça Afrodit tapınağıyla ünlü Afrodisyas, milattan önce 2. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar görkemini korudu.



Afrodisyas ile birlikte Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısı 17'ye ulaştı.



Öte yandan, Türkiye, 2018'de düzenlenecek UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nı aday gösterecek.