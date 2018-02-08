Afrin şehidi baba ocağına uğurlandı

KİLİS - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Kilis Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle Polateli ilçesindeki baba ocağına uğurlandı.

Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'nda görev yaparken geçici görevle Kilis'e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), dün Afrin'de TSK unsurlarına yönelik tanksavar ve top/havan saldırılarında şehit düştü. Şehidin naaşı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan törenle defnedilmek üzere Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyüne gönderildi.

Hastane personeli ile törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.