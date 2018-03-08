Afrin Gazisine Ziyaret
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Afrin Gazisine Ziyaret

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Afrin gazisi gönüllü korucu Mehmet Veli Demirel’i Kaymakam Belediye Başkanı M.Yaşar Yeşiltaş ziyaret etti.

Afrin Gazisine Ziyaret

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Afrin gazisi gönüllü korucu Mehmet Veli Demirel'i Kaymakam Belediye Başkanı M.Yaşar Yeşiltaş ziyaret etti.

Dargeçit ilçesine bağlı Yoncalı köyünde gönüllü korucu Mehmet Veli Demirel, Afrin'de bombalı saldırı sonucu ayağından yaralanarak tedavi altına alındı. Gazi Demirel'i Kaymakam Belediye Başkanı M.Yaşar Yeşiltaş, Belediye Başkan yardımcısı M.Tevfik Vural ve AK Parti ilçe başkanı Mehmet Beşir Kılıç evinde ziyaret etti. - MARDİN

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