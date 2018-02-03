Afrin'deki Meskun Mahal Operasyonunda Sur'da Deneyim Kazanan MAK ve METİ Timleri Kullanılacak

Afrin'de meskûn mahal harekâtına hazırlanan TSK'nın, operasyon için Güneydoğu'da, özellikle Diyarbakır Sur'da deneyim kazanmış özel birlikler, MAK'lar ve METİ timlerini kullanacağı belirtiliyor. Afrin'i terk edecek siviller içinse 50 bin kişilik çadırkent kurma çalışması sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'i dört yandan kuşatan ve çeperden çekirdeğe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), stratejik yerler alınıp çeperdeki terör hedefleri yok edildikten sonra Afrin merkezinde zorlu bir meskûn mahal mücadelesine hazırlanıyor. Güvenlik toplantılarında yapılan planlamalara göre; Afrin'de meskûn mahal operasyonu için Güneydoğu'da, özellikle Diyarbakır Sur'da deneyim kazanmış özel birlikler, MAK'lar ve METİ timleri kullanılacak.

JÖH'LER VE PÖH'LER KULLANILMAYACAK

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Ankara'daki harekât merkezinde yapılan değerlendirmelerde ve güvenlik toplantısında, bu bölgede iç güvenlik harekâtında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin kullanılmaması kararlaştırıldı. Uluslararası alanda Türkiye'yi zor duruma düşürmeye yönelik girişimleri bertaraf etme ve meşruiyet tartışmasına engel olma açısından böyle bir karar alındı. Türkiye'nin kendini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği bu meşru terörle mücadele operasyonunda bu nedenle, TSK'nın dış operasyonel birimleri kullanılacak.

SİVİLLERE ÇIKIŞ HAKKI

İstihbari bilgilere göre, Afrin kent merkezinde 300 bin sivil yaşıyor. Bu bölgede 10 bin civarında PKK/YPG'linin bulunduğu tahmin ediliyor. Operasyon Afrin merkeze yaklaştıkça sivillerin tahliye edilmesi için bir koridor mimarisi oluşturulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Azez'de 50 bin kişilik çadırkent kurulmaya başlandı. Teröristlerle sivilleri ayırmak için yoğun çaba harcanıyor ancak terör örgütünün Türkiye'deki meskûn mahal çatışmalarında olduğu gibi sivilleri kalkan olarak kullanabileceğinden endişe ediliyor. Geçen yıl Doğu Guta'da olduğu gibi çatışmaların geçici olarak durdurulması, sivillerin tahliye edilmesi, sivil yaralılara müdahale için ambulansla müdahale ve gerektiğinde acil tahliye planları oluşturuluyor. Tahliyeler için en uygun yer Azez-İdlib hattı.

MANİPÜLASYON SALDIRILAR

İdlib'de TSK konvoyunun güzergâhına yapılan saldırılar ile PKK'nın sınır ilçelerine attığı roketlerin manipülasyon ve terör örgütünün içine girdiği zor durumdan çıkabilmek için denklemi değiştirme amaçlı olduğu değerlendiriliyor. PKK, HTŞ ve DEAŞ saldırılarının devam ettiğini gerekçe göstererek uluslararası açıdan pozisyonunu korumayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Operasyon ilerledikçe İHA'ların ve teknik gözetleme vasıtalarının kontrol etmesi gereken alan da genişliyor. Hedef ve koordinat belirlemede hiçbir sıkıntı yok ancak PKK, Türkiye sınırına roketleri mobil rampalardan fırlattıktan sonra obüslerin, jetlerin ve SİHA'ların hedefi olmamak için bölgeden hızla uzaklaşıyor.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015'in aralık ayında başlayan ve 103 gün süren operasyonda, 279 terörist etkisiz hale getirilmiş, 72 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.