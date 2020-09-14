Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
14.09.2020 20:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:49
- Afrin'deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: İHA