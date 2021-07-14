Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
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Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı

Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin insanlık dışı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün önce Ocak 2018'de Afrin Merkez Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptığı ve örgüt mensuplarının kamyonetlerle daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları kazdıkları alana gömdükleri şeklinde alınan ihbar üzerine yerel savcı harekete geçti. Savcılık tarafından verilen talimatla yerel kolluk güçleri tarafından bahse konu yerde kazı yapıldı.

Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde konmuş şekilde 35 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısında artış olabileceği öğrenildi. Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan - Gökhan Aklan/İHA)

Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı
Afrin'de PKK/YPG/PYD vahşeti ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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