Görüntü Tokat'tan! Afrikalıların düğün konvoyunu görenler gözlerine inanamadı

Afrika'nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba Tokat'ta dünya evine girdi. Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde okuyan çift düğünlerini kentte yaptı.

DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURDULAR

Afrikalı çiftin düğün konvoyu ise görenleri şaşırttı. Yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADILAR

Yöresel müzikleri eşliğinde eğlenen Afrikalılar Tokat'ta unutulmaz bir gece yaşadı. Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye'ye tanıtmak için Tokat'ta düğün yaptıklarını kaydetti.

İşte Afrikalı çiftin düğününden kareler;

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri

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