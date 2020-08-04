Afrikalı Ali, bayramda yetimleri unutmadı
Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk'ün muhtaç ailelere kurban eti dağıtması Radyocu Ali Şentürk'ün yetimlere hediye vermesi KAYSERİ - Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın kurban organizasyonu çerçevesinde Kayseri'nin arka...
04.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:59
Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk'ün muhtaç ailelere kurban eti dağıtması
Radyocu Ali Şentürk'ün yetimlere hediye vermesi KAYSERİ - Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın kurban organizasyonu çerçevesinde Kayseri'nin arka sokaklarındaki muhtaçlara kurban eti ulaştırdı, yetimlere bayramlık hediye etti.
Kaynak: AA