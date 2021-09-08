Afrika Vakfı ve Nijerya AREWA House iş birliğinde "Türk Dış Politikası" semineri düzenlendi

Afrika Vakfı ile Nijerya'nın Ahmadu Bello Üniversitesi AREWA House Araştırma Merkezi iş birliğiyle Türk Dış Politikası başlıklı çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

Afrika Vakfı ile Nijerya'nın Ahmadu Bello Üniversitesi AREWA House Araştırma Merkezi iş birliğiyle Türk Dış Politikası başlıklı çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Ahmadu Bello Üniversitesi AREWA House Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Shuaib Shehu Aliyyu katıldı.

Seminerde Türk dış politikasının son 20 yılda geçirdiği dönüşümü anlatan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ataman, Türkiye'nin Afrika başta olmak üzere bütün bölgelerde kolonyal bakıştan soyutlanmış karşılıklı çıkarları esas alan politika sürdürdüğünü ifade etti.

Aliyyu da Türkiye'nin değişen dış politikasının farkında olduklarını ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Seminer soru cevap kısmıyla son buldu.

Türkiye'nin Afrika politikası, kıtadaki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili çalışmalar yürüten Afrika Vakfı, seminerlere yerel ve akademik ortaklar ile belli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak