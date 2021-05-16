Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'daki yabancı öğrencilere bayram harçlığı verdi
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Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'daki yabancı öğrencilere bayram harçlığı verdi

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'daki yabancı öğrencilere bayram harçlığı verdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'da okuyan çoğu yabancı uyruklu 200 öğrenciye bayram harçlığı dağıttı.

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'da okuyan çoğu yabancı uyruklu 200 öğrenciye bayram harçlığı dağıttı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun katılımıyla Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Filistin, Endonezya, Mısır, Çad, Senegal, Nijerya, Orta Afrika, Uganda, Tayland ve Sudan vatandaşı 200 öğrenciye bayram harçlığı verildi.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerle bir araya gelip öğütlerde bulundum. Öğrencilerle hem bayramlaştık hem harçlıklarını dağıttık." dedi.

Öğrencilere karşı sorumluluk hissettiğini dile getiren Neziroğlu, "Elimizden geldiği kadar sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla onlara destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Neziroğlu, Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye'den yardım gönderen herkese teşekkür etti.

Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay da "Türkiye'den kardeşlerinin sevgilerini ve muhabbetini bir zarfa koyup bayram harçlığıyla birlikte buradaki kardeşimize teslim ettik." ifadesini kullandı.

Atalay, Türkiye'nin ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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