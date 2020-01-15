Afrika'nın en zengin iş insanı Dangote'den Nijerya'ya yatırım çağrısı

15.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:22

Mal varlığını 2019 yılında 4,3 milyar dolar artırarak 14,8 milyar dolara çıkaran Afrika'nın en zengin iş insanı Aliko Dangote, Nijerya'ya yatırım çağrısı yaptı.

Bloomberg'e konuşan Dangote, Nijerya ile birlikte bazı Afrika ülkelerinin yatırım yapmak için elverişli ortamlar sunduğunu dile getirdi.

Dangote Şirketler Grubu Başkanı Dangote, ayrıca Nijerya'dan başka Gana, Kenya ve Fildişi Sahili'nin yabancı iş insanları ve yatırımcılar için Sahra Altı Afrika'da en elverişli ortama sahip ülkeler olduğunu kaydetti.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında 96'ncı sırada olan 62 yaşındaki Nijeryalı Dangote, üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın almıştı.

Kaynak: AA