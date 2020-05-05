Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü

Afrika ülkesi Nijerya'da 10 günde 100'den fazla kişi henüz teşhisi konulamayan bir hastalık nedeniyle öldü. DSÖ, hastalığı incelemek için ülkeye bir ekip yolladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 10 günde "teşhis edilemeyen hastalık" nedeniyle 100'den fazla kişi öldü.

Jigawa Eyaleti Sağlık Direktörü Dr. Abba Zakari, eyalette böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti. Hastalığın araştırılması için Dünya Sağlık Örgütünden bir ekip geldiğini dile getiren Zakari, "Durumun Kovid-19 olup olmadığını söylemek için daha erken ama ekip çalışmalara başladı" dedi.

Kano eyaletinde geçen ayın başında gizemli bir hastalık nedeniyle 3 günde yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 802 Covid-19 vakası görülürken, 93 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA