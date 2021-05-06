Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi
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Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi

Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kenya'daki bir mağarada 3 yaşındaki bir çocuğun Orta Taş Devri'ne ait olduğu düşünülen mezarı bulundu.

Kenya'daki bir mağarada 3 yaşındaki bir çocuğun Orta Taş Devri'ne ait olduğu düşünülen mezarı bulundu. Arkeologlar binlerce yıl önce kefen kullanıldığına da dikkat çekti.

Kenya'nın güneydoğusundaki Kilifi ilçesinde çalışma yapan arkeologlar, Panga ya Saidi mağarasında 78 bin yıl önce gömülen 3 yaşındaki bir çocuğun mezarını keşfetti. Mezarın, Orta Taş Devri'ne ait düşünülüyor. Birçok milletten bir araya gelen bilim insanları, mezarı bulunan çocuğa Svahili dilinde 'çocuk' anlamına gelen Mtoto adını verdi. Araştırmalara dair yazılan makalede kapsamında kemikleri inceleyen araştırmacılar, bulunan kafatası iskeletinin bir yastığa yatırılmış gibi göründüğünü ifade etti. Arkeleoglar bunun bir yas törenini simgelediği ihtimali üzerinde duruyor. 

ORTA TAŞ DEVRİNDE KULLANILAN İLK KEFEN

Araştırmaların sonucunda elde edilen veriler, mezarda çocuğun, cenin pozisyonunda yatırıldığını ortaya çıkardı. Prof. Martinon-Torres, "Çocuğun yapraklardan veya hayvan derilerinden yapılmış bir kefene sarıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kemik parçalarının boyut ve şekilleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, Mtoto'nun cinsiyetinin erkek olduğu tahmin ediliyor.

"EN ESKİ MEZAR 74 BİN YILLIKTI"

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr Louise Humphrey, "Afrika'da daha önce keşfedilen en eski mezar, 74 bin yıllıktı. İlginç bir şekilde, bu da küçük bir çocuğa aitti. Ancak bu mezar, yaklaşık 50 yıl önce kötü bir şekilde kazıldığı için ona dair çok fazla şey bilmiyoruz" dedi. Keşifte rastlanan ritüeller günümüzde uygulanan cenaze ve defin işlemleriyle örtüştüğünü ifade eden, Prof. Martinon-Torres 78 bin yıl öncesinde yaşayan insanların da günümüzdeki gibi kayıp duygusu yaşadıklarını ve tüm bu cenaze adetlerinin bir anlamı olduğunu söyledi.


Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi
Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi
Afrika'da en eski insan mezarı keşfedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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