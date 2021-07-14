Afrika Birliği'nden Güney Afrika'daki şiddet olaylarına kınama
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Afrika Birliği'nden Güney Afrika'daki şiddet olaylarına kınama

Afrika Birliği'nden Güney Afrika'daki şiddet olaylarına kınama
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarını kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarını kınadı.

Muhammed, yazılı açıklamasında, Güney Afrika'da sivillerin ölümüyle sonuçlanan şiddet artışını, kamu ve özel mülkün yağmalanması, temel hizmetlerin askıya alınması da dahil olmak üzere altyapının tahrip edilmesi gibi dehşet verici sahneleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini ileten Muhammed, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Muhammed, ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygı gösterilerek düzen, barış ve istikrarın acilen yerine getirilmesini çağrısında bulunarak, "Bunun yapılmamasının sadece ülkede değil, bölgenin tamamında ciddi etkileri olabilir." ifadesini kullandı.

Gösteriler ayaklanmaya dönüştü

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle şimdiye kadar 72 kişi yaşamını yitirdi.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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