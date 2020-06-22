AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek

Şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak AFRAY Banliyö Hattı proje güzergahında değişikliğe gidildi.

AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek
22.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:09

Şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak AFRAY Banliyö Hattı proje güzergahında değişikliğe gidildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle daha önce öğrencilere uzak olan güzergahın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kampusundan geçmesi kararlaştırıldı.

Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin ardından projede gelinen aşama, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında yapılan toplantıyla değerlendirildi. DDY Bölge Müdürü Adem Sivri, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Karayolları 31.Şube Şefi Yalçın Özgür, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Ömer Gürcan, OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, Yüklenici Firma TÜMAŞ Genel Müdürü Okan Köksalan, Devlet Demiryolu Modernizasyon Servis Müdürü Hasan Arı ve teknik personelin katıldığı toplantıda AFRAY Banliyö Hattının proje güzergahı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yapılan çalışmalar ve iş programı ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e sunum yapıldı. Güzergah değişikliği üzerine istişarelerin yapıldığı toplantıda 1 Temmuz'dan itibaren proje zemin etütlerine başlanması kararlaştırıldı.

Kampus içinden geçecek

Toplantının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından görüşme sonunda 1. etap proje güzergahında değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Hem üniversite öğrencilerini, hem de Erenler bölgesinin şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmak için daha önce üniversitenin arkasından geçen banliyö hattının, kampusun içinden geçmesi sağlanarak hattın oradan da hızlı tren istasyonuna bağlanması karalaştırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 1. etap proje ihalesini alan firmanın çalışmaları ciddi bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda projenin 1. etabı olan ANS - Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon güzergahı Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ile yüklenici firma arasında imzalanmıştı. Sözleşmenin ardından ihaleyi alan firma çalışmalarına hemen başladı. Bu projemizde asıl gayemiz, üniversite ile şehir merkezini birleştirmekti. Belirli bir aşamaya geldik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:41:12. #1.14#
title