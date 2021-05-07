AFK nedir? Oyunlarda AFK ne anlama gelir, açılımı nedir?

İnternetten online oyun oynayan kişilerin en çok kullandığı kelimelerin başında AFK geliyor. AFK kelimesi artık günlük hayatımızda ve sosyal medyada sıklıkla kullanılır bir hale geldi. Bu kelimeyi ilk defa duyanlar AFK ne demek, ne anlama geliyor gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Peki, günlük hayatımızda duymaya başladığımız AFK nedir, açılımı ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Counter Strike, Knight Online, Metin2, League of Legends gibi dünyaca ünlü online oyunlar birçok farklı oyununun ortaya çıkmasını sağladı. Oyunların artması kullanıcı sayısının artmasını sağlarken, bu sırada oyuncular arasında bazı yeni kelimeler ve kısaltmalarda ortaya çıkmaya başladı. Bu kısaltmalardan biri de AFK. Peki, AFK nedir? AFK ne anlama gelir? İşte detaylar...

AFK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

AFK, bir kullanıcının bir donanım aygıtından uzaklaştığını gösteren bir tür sohbet dili. İnternet sohbetinin ilk günlerinde, insanların ne zaman olduğunu ve metin mesajlarına yanıt vermeye hazır olduğunu bilmelerini sağlamak için genellikle sohbet odalarında ve ilan tahtası sisteminde kullanılıyordu.

Daha sonrasında oyun toğluluğu tarafından, özellikle MMO'larda (çok oyunculu çevrimiçi oyunlar) benimsendi. Günümüzde birçok

AFK AÇILIMI NEDİR?

İngilizce olarak "Away from keyboard" (AFK), cümle grubu üzerinden Türkçeye çevrilmiş bir terim olarak öne çıkmaktadır. Bir meşguliyet söz konusu olduğu zaman AFK, "Klavyeden uzakta" şeklinde anlatılır. Yani bilgisayar başında değil veya oyun oynamıyor şeklinde bir aktarımı vardır. Böylece diğer oyuncular AFK kısaltmasını kullanan kişinin oyunda olmadığını anlar. Yani bir nevi oyun içerisinde iletişim amacıyla kullanılan bir kısaltmadır.

AFK NERELERDE KULLANILIR?

Günlük hayatımızda sıkılıkla duyduğumuz AFK kısaltılması birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Genellikle bilgisayardan bir süreliğine uzaklaşmak şeklinde ifade edilir. Kişinin bilgisayar başına bir süre sonra geri döneceğini simgeleyen bir kısaltmadır. Ayrıca, AFK terimini belli başka alanlarda değerlendirmek mümkündür.