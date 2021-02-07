Afganistan Türkmenleri 9 yaşındaki çocuğun kaçırılmasının ardından hükümeti protesto etti

Afganistan Türkmenleri, yaklaşık 3 ay önce 9 yaşındaki bir Türkmen çocuğun kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılması nedeniyle sokaklara döküldü.

Ülkenin birçok vilayetinden Mezar-ı Şerif kentine gelerek protestoya katılan binlerce kişi ellerinde kaçırılan çocuğun posterlerini ve Afganistan bayrağını taşıdı.

Göstericiler, "Adalet istiyoruz", "Kaçırılan çocuğun serbest bırakılmasını istiyoruz", "Yaşasın Türkmenler" ve "Zulme hayır" sloganları attı.

Belh Kültür Müdürlüğü önünde başlayan gösteriler kent merkezine kadar devam etti.

"Bardağı taşıran son damla"

Göstericiler adına konuşan Muhammed Sadık Mahdum, Afganistan Türkmenlerinin hep baskı ve zulüm içerisinde yaşadığını ve bu çocuğun kaçırılmasının Türkmenler için adeta "bardağı taşıran son damla" olduğunu söyledi.

Türkmenlerin artık uyanması gerektiğini ifade eden Mahdum, ülkede yaşayan tüm milletlerin eşit haklara sahip olduğunu belirtti.

Bir diğer protestocu Ali Aşna da Türkmenlerin bu hareketinin hükümete bir ders niteliğinde olduğunu kaydetti.

Afganistan Türkmenlerinin daha önce hep susturulduğunu ve siyasetten uzaklaştırıldığını dile getiren Aşna, "Artık birlik ve ayağa kalkma zamanı, bizim de başkaları gibi bu ülkede huzur içerisinde yaşamaya hakkımız var." dedi.

Afganistan Türkmenleri İslami Birlik Konseyi Mezar-ı Şerif Başkanı Abdul Samad Harus ise hükümetin en kısa zamanda kaçırılan Türkmen çocuğun serbest bırakılması için ciddi çalışmasını istediklerinin altını çizdi.

Bundan sonra Türkmenlerin kendilerine yapılan zulümlere karşı daha çok mücadele edeceğini aktaran Harus, "Kendi haklarımızı almak için her türlü fedakarlığı yapacağız. Bize yapılan zulümler artık bizi çileden çıkardı. Bizim de kanunun verdiği haklarımız var ve bunu kimse bizden alamaz." diye konuştu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında devam eden gösteri Belh Valiliği önünde son buldu.

Afganistan'da yaklaşık 3 milyon Türkmen olmasına rağmen hükümette hiç Türkmen bakan bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat