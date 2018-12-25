Afganistan Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Afganistan'ın yeniden kanlı bir iç savaşa sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, her hafta ortalama 50 Afgan askerinin öldürüldüğünü kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali için gerekli olan düzenlemeler konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Tezkere üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, tezkereye olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 2001 yılından beri, ISAF ve kararlı destek misyonu çerçevesinde NATO ile birlikte Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik görevlere katkılarının ve sağladığı hizmetlerin, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde yüz akı olarak adlandırılabilecek nitelikte olduğunu belirten Sezgin, ifa edilen bu görevlerin, gücünü uluslararası meşruiyetten ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından aldığını kaydetti.

Sezgin, Afganistan'ın jeopolitik anlamda Türkiye'nin önceliği olduğunu ve öyle kalması gerektiğini ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da bulunduğu her görevde ve bölgede, hem Afganistan özelinde hem de dünyadaki benzer uluslararası misyonlar bağlamında örnek bir başarı silsilesi ortaya koymuştur. Bununla övünmeliyiz." dedi.

İYİ Parti'li Sezgin, Türkiye'nin son 10 yılda kurumsal geleneklerinden, uluslararası hukuk normlarından uzaklaştığını, savrulduğunu, Türkiye'nin istikrar ihraç eden ve yayan bir ülke olma niteliğinin hayli aşıldığını söyledi.

"İstanbul Süreci alkışı hak etti"

Afganistan sorununa çözüm için Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan İstanbul Süreci'nin iyi niyetli ve ilgili tarafları bir araya getiren girişim olarak alkışı hak ettiğini belirten Sezgin, "Fakat bugüne kadar sağladığı neticelerin mütevazı kaldığını kabullenmeliyiz." diye konuştu.

Aydın Adnan Sezgin, Afganistan'da afyon üretiminin kontrolden çıkmış bir şekilde arttığını, bölgeyi haklı olarak kendisi için risk ve tehlikeli olarak gören Rusya Federasyonunun siyasi süreçlerde ve arazide etkisinin arttığını vurguladı.

"Afganistan yeniden kanlı bir iç savaşa sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya." diyen Sezgin, her hafta ortalama 50 Afgan askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Sezgin, şöyle konuştu:

"Bu bölgede ABD ve Suudi Arabistan canavar yaratmışlardır. El Kaide ile özdeşleşen bu canavar, dünya verilerinin değişmesinde, bizatihi insanlığın huzurunun sarsılmasında acımasızca rol oynamıştır. Bir yandan Peştun milliyetçiliğinin, diğer yandan dini radikalizmin en kötü örneğinin birleşerek yarattıkları sürekli bir deprem durumu vardır. Buna bir de kabileler, çıkarlar arası ağır mücadelenin vahim tesirleri eklenmiştir."

"ABD ve Suudi Arabistan, dünyanın başına büyük bir bela sarmışlardır ama kendi halinde belirli bir denge içinde yaşayıp giden bu ülkeyi işgal eden Sovyetler Birliği'nin hiç günahı yok mudur?" diye soran Sezgin, Türkiye'nin bugüne kadar harcadığı olumlu çabalara ilaveten, kendi diplomatik hafızasını canlandırarak yeni formüller tasarlayabileceğini vurguladı.

Aydın Adnan Sezgin, "Örneğin, Afganistan zemininde ABD, Rusya ve Türkiye'nin kolektif güç ve akıllarının harekete geçmesine öncülük yapamaz mı? Böylelikle sonuç üretici bir barış ve uzlaşı sürecine ulaşılamaz mı? Afganistan'a gerçek bir çare bulunamadığı takdirde, Türk cumhuriyetlerinden başlamak suretiyle tüm dünyayı yeni türbülanslara sürükleyecektir. Türkiye'nin böyle bir çözüm istikametinde etkin sonuç sağlayacak diplomatik enerjisi vardır, yeter ki bu enerji israfçı bir anlayışla, verimsiz bir şekilde kullanılmasın. Kaynayan ve dünyayı da kanatan Afganistan yarası daha büyük tehlikelere yol açmadan sonlandırılabilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA