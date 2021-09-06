Afganistan: Taliban, hamile bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyor
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Afganistan: Taliban, hamile bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyor

Afganistan: Taliban, hamile bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyor
BBC - Haberler | Dünya

BBC'ye konuşan görgü tanıkları, Afganistan'da Taliban militanlarının hamile bir polis memurunu silahla vurarak öldürdüğünü aktardı.

BBC'ye konuşan görgü tanıkları, Afganistan'da Taliban militanlarının hamile bir polis memurunu silahla vurarak öldürdüğünü aktardı.

Yerel basında ismi Banu Negar olarak geçen kadın polisin, Ghor vilayetinin merkezi olan Firuz Koh kentindeki evinde akrabalarının önünde öldürüldüğü bildirildi.

Taliban'dan BBC'ye yapılan açıklamada Negar'ın ölümüyle ilgilerinin olmadığı iddia edilerek, olayın soruşturulduğu söylendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Olayla ilgili bilgimiz var, inceleme sürüyor" diyerek, Taliban'ın Negar'ı öldürmediğini teyit edebildiklerini savundu.

Mücahid, Taliban'ın geçmiş yönetimle çalışan kişileri affettiğini ekleyerek, Negar'ın ölümünü "kişisel husumet ya da başka bir konu" olarak niteledi.

Firuz Koh kentinde birçok kişinin cezalandırılmaktan korkarak konuşmayı reddetmesi nedeniyle olayın ayrıntıları hala netleşmiş değil. Ancak BBC'ye konuşan üç kaynak, Cumartesi günü Taliban'ın Negar'ı dövdükten sonra kocası ve çocuklarının önünde vurarak öldürdüğünü kaydetti.

Negar'ın akrabaları, yüz bölgesi tamamen bozulmuş cansız bir bedenin ve duvara sıçramış kan izlerinin görüldüğü fotoğrafları da ulaştırdı.

Ailesi, yerel bir cezaevinde çalışan Negar'ın sekiz aylık hamile olduğunu aktardı.

Akrabalarının anlattığına göre, üç silahlı adam Cumartesi günü Negar'ın evine gelerek aile üyelerinin ellerini bağladı ve evde arama yaptı.

Bir tanık, eve zorla giren bu kişilerin Arapça konuştuğunu ileri sürdü.

Kadın polis Banu Negar'ın öldürülmesi, Afganistan'da kadınlara yönelik baskının arttığına ilişkin haberlerin yoğunlaştığı bir sırada geldi.

15 Ağustos'ta ülkede yönetimi ele alan Taliban kendisini geçmiştekinden daha ılımlı gösterme arayışında olsa da, baskı ve şiddetin sıklıkla yaşandığına dair haberler medyaya yansımaya devam ediyor.

İnsan hakları grupları intikam amaçlı öldürmelerin, tutuklamaların bazı dini azınlara, kadınlara ve çeşitli kimliklere yönelik baskının sürdüğünü aktarıyor.

Taliban yetkilileri ise geçmiş dönemin yönetimin çalışmış kişilere yönelik intikam arayışlarının olmayacağını savunuyor.

BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet, Taliban'ın iktidarı aldıktan sonraki ilk basın toplantısında "Hınç ve intikam yok" mesajını verdiğini hatırlatarak, "Taliban'ın açıklamalarıyla, her bir militanın silahıyla kendi alanını kontrol ettiği sokaklardan gelen sinyaller arasında makas açılıyor. Ülke genelinde, özellikle de kadınlara yönelik istismar ve tacizin boyutunu kestirmek zor" diyor.

Doucet, "Kabil'de konuştuğum herkes kaygılı. Bunlar arasında eski hükümetin danışmanları, havayolunun kabin ekibi, öğretmenler, kuaförler var. Bazıları açıkça korktuğunu söylüyor. Bazıları evlerinde gizleniyor" diye ekliyor.

Kadınların gösterisi dağıtıldı

Taliban, dün Kabil'de onlarca kadının hak talebiyle yaptığı gösteriyi dağıttı.

Gösterici kadınlar, cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışırken Taliban'ın biber gazı kullandığını söyledi.

Afgan medyası Tolo News'a göre ise Taliban protestonun kontrolden çıktığını ileri sürdü.

Afgan kadınlar, çalışma hakkı ve hükümette yer alma talebiyle son günlerde Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler düzenledi.

Önümüzdeki günlerde Taliban'ın hükümeti açıklaması bekleniyor. Taliban, hükümette kadınların da yer alacağını ancak bakanlık görevi verilmeyeceğini söyledi.

Pek çok kadın, Taliban'ın 1996-2001 yıllarında iktidarda olduğu dönemde kadınlara uyguladığı baskı ve cezalandırma yöntemlerini yeniden uygulamasından korkuyor.

Tolo News'a konuşan gazeteci Azita Nazimi, "25 yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel olmuştu. Beş yıllık iktidarlarının ardından 25 yıl eğitim gördüm ve çok çalıştım. Geleceğimiz için buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan başka bir gösterici, Soraya ise gösteriye Taliban'ın müdahalesini "Silah şarjörüyle kadınların kafalarına vurup kanattılar" diye anlattı.

Afganistan: Taliban, hamile bir polis memurunu öldürmekle suçlanıyor
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