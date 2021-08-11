Afganistan savaşı: ABD Başkanı Biden, askerlerin çekilmesinden pişman olmadığını söyledi
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BBC

Afganistan savaşı: ABD Başkanı Biden, askerlerin çekilmesinden pişman olmadığını söyledi

Afganistan savaşı: ABD Başkanı Biden, askerlerin çekilmesinden pişman olmadığını söyledi
BBC - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin askeri birliklerini Afganistan'dan çekme yönündeki kararı sebebiyle herhangi bir pişmanlık duymadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, askeri birliklerini Afganistan'dan çekme yönündeki kararı sebebiyle herhangi bir pişmanlık duymadığını söyledi.

Biden, Afganistan siyasi liderlerini birleşmeye ve "ulusları için mücadele etmeye" çağırdı.

Amerikan birliklerinin 20 yılın ardından ülkeden ayrılmaya başlamasıyla birlikte Afganistan hükümeti ile Taliban kuvvetleri arasındaki çatışmalar yeniden yükselmeye başladı.

Radikal İslamcı örgüt Taliban, 34 bölgenin başkentinden en az 8'ini ele geçirmeyi başardı.

Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, ülkesinin Afganistan'a yönelik desteklerini devam ettirdiğini söyledi.

Biden, ABD'nin Afganistan hükümetine hava desteği verdiğini, ordunun maaşlarını ödeyip Afgan birliklerine yiyecek ve ekipman sağlamaya devam ettiğini ifade etti ancak "Kendi başlarına mücadele etmeleri gerek" dedi.

Birleşmiş Milletler'in aktardığına göre geçtiğimiz ay, Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki çatışmalarında binden fazla sivil hayatını kaybetti.

UNICEF, çocuklara karşı işlenen zulmün gün geçtikçe daha da artacağı konusunda uyardı.

Taliban, 2 başkenti daha ele geçirdi

Taliban birlikleri Salı günü iki bölge başkentini daha, Farah ile Puli Humri kentlerini ele geçirdi.

Yetkililer, ülkenin başkenti Kabil'e 200 km mesafede olan Bağlan bölgesinin başkenti Puli Humri'de Taliban bayraklarının asıldığını duyurdu.

Yerel bir gazeteci ile bir belediye meclis üyesi BBC'ye verdiği demeçte, Farah'ta da Taliban bayraklarının dalgalandığını söyledi.

Taliban'ın bu haftaki diğer bir önemli kazanımı da kuzey şehirlerinden Kunduz oldu. Maden bakımından zengin şehirlere açılan bir kapı olarak kabul edilen Kunduz, uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan Tacikistan sınırına da yakın.

Ülkenin diğer bölgelerinde yoğun çatışmalar devam ederken, ABD ve Afgan uçakları Taliban üslerine hava saldırıları düzenliyor.

Çatışmaların şiddetlendiği bölgelerde binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Kunduz'u terk etmek zorunda kalan bir kadın, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cezaevinin yakınlarında yerde yatan cesetler gördük... Yanlarında da köpekler vardı" dedi.

Kunduz'da yaşayan bir Afgan, Taliban'ın odağını havalimanına çevirmesi sebebiyle şehirde dükkanların yeniden açılabildiğini ancak "insanların gözlerinde korkunun hala görülebildiğini" söyledi.

Taliban, uluslararası ateşkes çağrılarını reddetti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkenin bölünmesi halinde uluslararası terörizm ve köktencilik için "ideal koşulların" ortaya çıkabileceğini söyledi.

Afganistan savaşı: ABD Başkanı Biden, askerlerin çekilmesinden pişman olmadığını söyledi
BBC
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