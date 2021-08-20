Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele aldığı Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Şarkıcı ilk açıklamasında ise "Sizinle paylaşacağım çok hikayem" var dedi. Sayeed'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Çelik de "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.