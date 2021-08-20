Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
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Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele aldığı Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Şarkıcı ilk açıklamasında ise "Sizinle paylaşacağım çok hikayem" var dedi. Sayeed'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Çelik de "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Şarkıcı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden Türkiye'ye geldi.

"SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM ÇOK HİKAYEM VAR"

Sosyal medya hesabından kendisini Türkiye'ye getiren uçağın içinden paylaşım yapan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var

"AH BE GÜZELİM"

Şarkıcının bu sözlerini ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik ise, "Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var" yorumunu yaptı. Çelik'in yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi.

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
ERKAN MAGDENLİ : Savaştan kaçıp Türkiye nin ilgisi bilgisi dahilinde gelmiş bir kız. Böyle insanlara lafımız yok. Eli ayağı tutan eski askerlerin kaçak gelmesine karşıyız
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RİCHARD THATCHER: Afganli sarkici bircok kisiye Afganistanda ulasmali ve onlari Turkiyeye getirmeliyiz.
Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
500
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Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var - Haberler Magazin
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