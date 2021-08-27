Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
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Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesi sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havallimanı'nda görevli Mehmetçikleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
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Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Haberler
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