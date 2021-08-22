AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 357 TÜRK VE YABANCI UYRUKLULAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)
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AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 357 TÜRK VE YABANCI UYRUKLULAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 357 TÜRK VE YABANCI UYRUKLULAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

Görüntü dökümü:

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-Uçağın aprona gelişi

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 357 TÜRK VE YABANCI UYRUKLULAR İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1) - Haberler
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