Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu
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Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha, Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağıyla İslamabad'a nakledildikten sonra Türk Hava...

Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu

Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha yurda getirildi

İSTANBUL - Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu daha, Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağıyla İslamabad'a nakledildikten sonra Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçakla sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tahliye işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamad'a nakledilen 160 yolcu daha, THY'nin TK6885 sefer sayılı tahliye uçuşuyla saat 06.15'te istanbul Havalimanı'na getirildi.

Oğlunu evlendirmek için gittiği ailesiyle birlikte Afganistan'dan dönen Said Türkgeldi, "Orada izdiham içinde yaşadık havalimanına girerken. Başka yabancılar da var herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Önce İslamabad'a sonra da buraya geldik. Orada havalimanında kapıya varana kadar sıkıntı yaşadık, ama Türk askerini gördükten sonra sıkıntı yaşamadık, bizi içeri aldılar. Türkiye'ye gelebilmek için iki gün bekledik. Daha önceki tahliye uçuşlarına yetişemedik. Yoksa daha önce de gelirdik. Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Gelinimizi de alıp getirdik. Yoksa gitmezdik. Evledirdik hanımıyla birlikte geldik" dedi.

Afganistan'a evlenmeye gittiğini belirten Ali Türkgeldi, "Burada yaşıyorum. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız" ifadelerine yer verdi.

"Mehmetçiğe teşekkür ediyorum bizler için canlarını siper ettiler"

Türkiye'ye dönen yolculardan Hafize Mengli ise, "Eşim Kabil'de çalıştığı için oradaydım. Ben aslında Türk vatandaşıyım gelip gidiyordum, normalde Türkiye'de yaşıyorum. Oradaki Mehmetçiğe, bütün komutanlara teşekkür ediyorum. Bizler için canlarını siper ettiler" şeklinde konuştu.

İnişin akabinde uçağın körüğe yanaşmasının ardından terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin yer aldığı bilgi formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. PCR testi ve pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, 10 gün süreyle karantinada kalacak.

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Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan gelen yolcular havalimanında açıklamalarda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak

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