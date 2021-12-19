Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına Çavuşoğlu'nun çağrısı damga vurdu: Herkesin hakkını koruyun

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, dış ülkelerle temas kurma çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda açıklamalarda bulundu. Oturuma, Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısı damga vurdu.

"AFGANİSTANLILAR AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

"İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan için uluslararası desteği harekete geçirmek ve seferber etmek adına lider rol oynamalıdır" diyen Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 23 milyon kişinin Afganistan'da açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

KAPSAYICI OLMALARI YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNDU

Daha önce Ankara'da ağırlanan Taliban'a kapsayıcı olması yönünde çağrı yapan Bakan Çavuşoğlu, "Taliban'la birlikte çalışmak istikrarın oluşturulması için son derece gereklidir" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN HAKLARI KORUNMALI"

Şeriat kurallarını savunan, kadın ve kız çocuklarını toplumsal hayattan alıkoyan Taliban'ın 'kapsayıcı olması ve herkesin haklarını koruması, kadın ve kız çocuklarının istihdam ve eğitime erişimini genişletmesi için' desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini savunan Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede atılan tüm pozitif adımların ve beyanların, son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hükümetin yurtiçinde ve yurtdışında meşrutiyetini ve gücünü arttıracaktır. Bu kötüye giden krizlerin Asya'daki Müslüman uluslar üzerinde çok önemli bir etkisi var. Asya uluslarının; Pakistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Endonezya ve Malezya dahil olmak üzere tüm ülkelerin Afganistan konusuyla ilgili olarak aktif angajmanını son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

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