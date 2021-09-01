Son dakika gündem: Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulması bekleniyor

Son dakika gündem: Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Üst düzey Taliban yetkilisi Abbas Stanikzay, Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulacağını ve kadınların bakanlık seviyesi dışında hükümette yer alabileceklerini belirtti.

Üst düzey Taliban yetkilisi Abbas Stanikzay, Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulacağını ve kadınların bakanlık seviyesi dışında hükümette yer alabileceklerini belirtti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası ABD güçleri 30 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmişti. Ülkede yeni hükümetin kurulması beklenirken, üst düzey Taliban yetkilisi Abbas Stanikzay yaptığı açıklamada yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulacağını belirterek, yeni hükümetin herkesi içine alan kapsayıcı bir hükümet olacağını ifade etti. Stanikzay, kadınların hicaba riayet etmeleri ve daha önce ABD'ye yardımda bulunmamaları şartı ile bakanlık seviyesinde olmayacak şekilde yer alabileceklerini aktardı. Eski hükümet yetkililerine yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını belirten Stanikzay, söz konusu yetkililerin rahatlıkla Afganistan'a dönebileceklerini dile getirdi.

TALİBAN PENÇŞİR VİLAYETİNE SESLENDİ

Üst düzey Taliban yetkililerinden Emirhan Mutteki ise, Taliban'a teslim olmayan Pençşir vilayetinde yaşayan halka seslendi. Vilayet lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesut ile görüşmeler sonucu anlaşmaya varamadıklarını aktaran Mutteki, liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istedi.

KABİL HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILACAK

Taliban, ayrıca başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın iki gün içerisinde yeniden uçuşlara açılacağını ve yasal evrakları olması koşuluyla insanların istediği yere gitmekte özgür olduklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mansur Yavaş Hamid Karzai Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Hande Erçel Münir Özkul
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Afganistan'da yeni hükümetin iki gün içerisinde kurulması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:43:19. #1.16#

title