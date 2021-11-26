- Afganistan'da Türk okullarına girmek için yarıştılar

KABİL - Afganistan genelinde düzenlenen Türk okullarına giriş sınavına binlerce öğrenci katıldı.

Afganistan'daki binlerce öğrenci, ülke genelinde Türk okullarına girmek için düzenlenen sınavda ter döktü. Aralarından yalnızca 3 bin 500 öğrencinin kazanacağı 15 vilayette gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler, hem liseye giriş hem de burs kazanmak için birbiriyle yarıştı.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Salih Sağır, "Afganistan genelinde 3 bin 500 öğrenci bugün sınavda başarılı olacak. Şuanda ter döküyorlar içeride. Öğrencilerimizin 7. sınıftan itibaren liseye giriş sınavı bunlar, aynı zamanda bursluluk sınavı. Afganistan'da, Meydan-ı Vardak'ta, Mezar-ı Şerif, Şibirgan, Akça'da Herat'ta sınavlar okulumuzun olduğu yerlerde yapılıyor. 15 farklı vilayette de sınavları uyguluyoruz. Oradan öğrenciler okullarımıza gelip eğitimlerini alacaklar" ifadelerini kullandı.

Sağır, öğrencilerin bir kısmının Afganistan'da okuyacağını ve kısmının da Türkiye'de üniversiteye gireceğini sözlerine ekledi.

Kabil Maarif Müdürü Mawlawi Ehsanullah Khattab ise, "Ülkemizin kalkınmasına her zamanki gibi destek olan Türkiye'ye minnettarız. Özellikle ihtiyaç duyduğumuz süreçte eğitim alanında her zaman bizimle omuz omuza durarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamıştır" dedi.