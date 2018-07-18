Afganistan'da polisti Gaziantep'te kahve ustası oldu

GAZİANTEP - Afganistan'da polis memurluğu yapan ve 5 yıl önce huzurlu bir yaşam için Türkiye'ye göç eden Ali Alizade, inşaat işçisi olarak geldiği Gaziantep'te tarihi Tahmis Kahvesi'nde kahve ustası oldu.

Polis memuru olarak çalıştığı Afganistan'da karşılaşmak zorunda kaldığı zorlu yaşam şartları nedeniyle mutsuz ve huzursuz olan Ali Alizade, buradaki sıkıntılara daha fazla dayanamayarak ailesiyle beraber vatanını terk etme kararı alıp önce İran'a göç etti. Kısa bir süre İran'da yaşadıktan sonra aradığı huzuru burada da bulamayan Afgan Polis, daha sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelip Gaziantep'e yerleşen Alizade, bir süre inşaatlarda çalıştıktan sonra tarihi Tahmis Kahvesi'nde işe başladı. Tahmis Kahvesi'nde kısa sürede kendisini geliştirerek Gaziantep'in meşhur menengiç kahvesinin yapımını öğrenen Alizade, kısa zamanda mesleğin inceliklerini kaparak kahve ustası oldu.

Afganistan'daki güvenlik sıkıntısından ve sorunlardan kendisini ve ailesini kurtarmak için önce İran'a sonra da Türkiye göç ettiğini belirten Alizade, "Afganistan'da polis memuruydum. Orada evlendim ondan sonra da ailemi kurtarmak için göç etmek zorunda kaldım. Çünkü orada sağlıklı bir görev alanı yok, huzur yok, güvenlik yok, özellikle polis memurlarının hiç güvenliği yok. Bu yüzden önce İran'a göç ettim oradan da Türkiye'ye geldim" dedi.

Türkiye geldikten sonra pek çok işte çalıştığını açıklayan Alizade, "Ekmek parası kazanmak için bir çok yerde çalıştım. Aileme helal ekmek yedirmek için çabaladım. Önce uzun bir süre inşaatlarda çalıştım. İnşaatta çalıştıktan sonra Türkçe öğrenmek için Tahmis Kahvesi'nde çalışmaya başladım. Üç yıldır burada çalışıyorum ve üç yıl boyunca yavaş yavaş kahvenin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı.

Tahmis Kahvesi'nde menengiç kahvesinin nasıl yapıldığını da anlatan Alizade, "Menengiç kahvesi aynı Türk kahvesi gibi yapılır. Tek fark menengiç kahvesinde suyun yerine yarım yağlı süt kullanılıyor. Sonra da hafif karıştırılarak kaynaması bekleniyor. Kaynadıktan sonra da içmeye hazır hale geliyor" diye konuştu.