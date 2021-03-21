Afganistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Afganistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde nevruz dolayısıyla Uluslararası Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali düzenleniyor.

Kentte bulunan Hz. Ali türbesinin yakınındaki Mavi Cami'nin önünde düzenlenen törene, hükümet yetkilileri, milletvekilleri, Mezar-ı Şerif'teki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.

Törenin açılışında konuşan Belh Valisi Farhad Azimi, Afganistan halkının yıllardır savaşla boğuştuğunu söyledi.

Afganistan halkının yaklaşık 42 yıldır acı çektiğini, kayıp verdiğini ifade eden Azimi, kültür ve yer altı kaynakları açısından zengin bir ülkede bulunmalarına rağmen ülkenin kalkınması yerine durumunun daha da kötüye gittiğini vurguladı.

Azimi, ülkede barışın tesis edilmesi için büyük fırsatlar yaratıldığına ve bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Barışın gelmesiyle Afganistan'ın daha da kalkınacağını dile getiren Azimi, herkesin en çok arzuladığı istikrarın en kısa zamanda sağlanması temennisinde bulundu.

Kutlamaların gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor

Konuşmalarının ardından "Jahenda Bala" adı verilen renkli mendillerin asılı olduğu uzun bir ağaç, tören alanında özel yerine yerleştirildi.

Afganistan'da nevruz, aynı zamanda özel dini tören olan "Jahenda Bala" ile kutlanıyor.

Hz. Ali türbesinin bahçesinde sabah başlayan kutlamaların gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Afganistan'da resmi tatil ilan edilen Nevruz Bayramı dolayısıyla Mezar-ı Şerif kentinde her sene konserler, sergiler ve oyun festivalleri düzenleniyor.

Geçen sene Kovid-19 nedeniyle kutlanamayan Nevruz Bayramı'na bu sene katılım, artan güvenlik tehdidi ve salgın sebebiyle beklentinin altında oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat