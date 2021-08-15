Afganistan'da iktidarı devralmaya hazırlanan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz
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Afganistan'da iktidarı devralmaya hazırlanan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i dört bir yandan kuşattı. Taliban, kente girilmeyeceğini ve iktidarın devrinin bekleneceğini belirtirken, tüm Afganların katılacağı, kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışında olduklarını açıkladı. Kadın haklarına saygı göstereceklerini ve evden yalnız çıkmalarına izin verileceğini ifade eden Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, "Politikamız, bütün kadınların eğitime ve işe erişimi olması, hicab takması yönünde" dedi.

ABD'nin asker çekmeye başlamasının ardından Afganistan'da hızla ilerlemeye başlayan Taliban, başkent Kabil'in kapısına dayandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Taliban'ın Kabil'e her yönden girmeye başladığını söylerken, Taliban'dan yapılan açıklamada kente girilmeyeceği ve iktidarın devrinin bekleneceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKAN VEKİLİ: KABİL'E SALDIRILMAYACAK

Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdül Sattar Mirzakval, "İktidar, bir geçiş hükümetine barışçıl şekilde devredilecek. Kabil'in güvenliğini güvenlik güçleri garanti altına alacak" dedi. Tolo ajansına konuşan Mirzakval, "Kabil'e saldırılmayacak" diye konuştu. AP ajansına konuşan bir yetkili ise Taliban müzakerecilerinin başkanlık sarayına iktidar devri için gitmekte olduğunu öne sürdü.

TALİBAN: BARIŞÇIL GEÇİŞİ BEKLİYORUZ

Taliban sözcüsü Suheyl Şahin ise son olarak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir iktidar geçişini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Birkaç gün içinde barışçıl geçiş istediklerini" söyleyen sözcü, Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer liderlere kendileriyle çalışma çağrısı yaptı. Şahin, 'tüm Afganların katılacağı, kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışında olduklarını' belirtti.

KADIN HAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü, "Kadın haklarına saygı göstereceğiz" derken, "Politikamız, bütün kadınların eğitime ve işe erişimi olması, hicab takması yönünde" ifadelerini kullandı. Sözcü, 'kadınların evden yalnız çıkmalarına izin verileceğini' belirtti.

"MEDYADA ELEŞTİRİYE İZİN VERİLECEK AMA KARAKTER SUİKASTI YAPILMAMALI"

Şahin, medyanın herkesi eleştirmesine izin verileceğini ama 'karakter suikastı yapılmaması gerektiğini' söyledi. Taliban sözcüsü, idam, recm veya uzuv kesme gibi katı şeriat kurallarının uygulanmasının mahkemelere bırakılacağını belirtti.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (6)
UMİD KAZİML: Taliban Afkan halkinin ta kendisidir, sukurler olsun rabbimize afganitan isgalden kurtuldu
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VAHAP YILMAZ : Raşid Dostum ve bugünkü Afgan yönetimi Abd kuklası, Taliban ise Afgan halkıdır.. .
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HAFİZE YARADANAKUL: taliban işidin lacivert versiyonu bunların zerre müslümanlıkla alakaları yok vahşiler geriler zır cahiller bunların yönettiği devlet batmaya mahkumdur. bırakın insanlar inandıkları gibi yaşasınlar osmanlı 600 yıl boyunca adaletle hoşgörü ile bir çok ulusu tek bayrak altında yönetti
Cevap Yaz 7 30 Yayından Kaldır
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