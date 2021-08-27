Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da
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Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.

AFGANİSTAN'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 2'nci uçak, Ankara'ya indi.

Afganistan'dan tahliyelerine karar verilen Türk askerinin tahliyesi sürüyor. Bugün ikinci kafile de Ankara'ya ulaştı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden askerleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK-6893 sefer sayılı uçak, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da
Afganistan'da görev yapan Türk askerini taşıyan 2'nci uçak Ankara'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
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