ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
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BBC

ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi

ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'da büyük yankı uyandıran "kadın polislere tecavüz" iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, cinsel taciz ve tecavüz iddialarının derhal soruşturulmasını talep etti.

BBC tarafından Afganistan'da çekilen belgeselde, kadın polislerin üstleri tarafından uğradığı cinsel saldırılarla ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Belgeselde görüşü alınan bazı kadın polisler, genellikle üstleri tarafından yapılan cinsel saldırılar nedeniyle şikayette bulunmaktan korktuklarını anlattı.

FAİLLERİ NADİREN CEZALANDIRILIYOR

Kadın polislerin anlattıkları, hem ülke hem de dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Afganistan'da hükümet yetkilileri, sorunla mücadelede kararlı olduklarını söylüyor. Ancak kadın hakları grupları, cinsel saldırıların faillerinin nadiren cezalandırıldığına dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden konuyla ilgili net mesajlar geldi. ABD ve Avrupa Birliği, tecavüz iddialarının derhal soruşturması talebinde bulundu.

Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili yeni gelişme! Acilen soruşturulması istendi

"BELGESELDE KONUŞANLAR KORUMAYA ALINMALI"

ABD'nin Afganistan'daki Büyükelçi Vekili Ross Wilson, "Ülkelerine polis memuru olarak hizmet etmeyi seçen Afgan kadınlar kahraman yurtseverlerdir" dedi. Ross Wilson, "Bu kadınlar büyük kültürel, toplumsal, siyasi ve güvenlik engelleriyle karşılaşıyorlar. Bizler ve bütün Afganlar onların bu hizmetini desteklemeli ve onurlandırmalı. Bu haberler şok edici. Afgan yetkililerden derhal bir soruşturma açmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Wilson, Afganistan hükümetinden, BBC belgeselinde konuşarak kimliklerini açıklayan kadın polislerin daha fazla kötü muameleye maruz kalmamaları için korunma altına alınmasını da istedi.

AVRUPA BİRLİĞİ: DERHAL SORUŞTURULSUN

AB'den yapılan açıklamada da birliğin bu tür olaylarda asla tolerans gösterilmemesinden yana olduğunun altı çizildi. AB, ülkedeki tecavüz iddialarının acilen soruşturulması talebinde bulundu.

Derhal kapsamlı soruşturma açılmasından yana olduklarını belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali birliğin, Afganistan'da polis birimlerinde tutarlı bir tacizle mücadele reformu yapılması için çalışmalarını yoğunlaştırdığını da söyledi.

Massrali, AB'nin bu konuda yakın gelecekte ilerleme sağlanamaması halinde daha sert önlemler alacağı uyarısında bulundu.

İLERLEME ÖLÇÜTÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Afganistan'da kadınların polis olarak görevlendirilmesi nispeten yeni bir uygulama ve bu durum Batılı ülkelerce bir "ilerleme ölçütü" olarak görülüyor.

Halen Afganistan'da 3 bin 900 kadın polis memuru görev yapıyor.

BBC belgeseli, kadınların bazı durumlarda kendilerine yönelik saldırılar hakkında şikayette bulunurken, bazen de güvenli bir sığınağa ulaşmaya çalışırken saldırıya uğradıklarını ortaya çıkardı.

Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili yeni gelişme! Acilen soruşturulması istendi
Polis memuru Momena Karbalayee

AMİRİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADI

Momena Karbalayee adındaki kadın polis, geceyi yetkililerle geçirmesi emrini reddettiği için amirinin tecavüzüne uğradı. Mahkeme sanığı suçsuz buldu.

Karbalayee, 2020 yılının Mart ayında başından aşağı benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Karbalayee BBC'ye verdiği demeçte, "Eğer kendimi yakarsam en azından hükümet diğerleri için bir adım atar diye düşündüm. Ancak çevrede bulunanlar kendimi yakmamı engelledi" ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Hosna Jalil ise "Kadınların, şikayetlerin doğru düzgün değerlendirilip davanın kazanıldığını ve sesini çıkaran mağdurun güvenliğinin sağlandığını görmesi lazım" dedi. Hosna Jalil, bu konudaki açıklamaları ülkede bazı kesimleri rahatsız ettiği için görevden alındığını düşünüyor.

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