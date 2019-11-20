Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü
Haberler » Dünya » Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü - Haber

Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askeri hayatını kaybetti

20.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:34
Afganistan'da ABD helikopteri düştü: 2 Amerikan askeri öldü

'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti.


Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et