Afganistan'da 5 ton patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Afganistan 'da bir kamyonda yüklü 5 ton patlayıcı ele geçirdi.

Afganistan'ın Kandehar kentinde, bir kamyonda yüklü 5 ton patlayıcı ele geçirildi. Kandahar Polis Şefi Orgeneral Tadin Khan, güvenlik güçlerinin patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, teröristlerin Kandahar İstihbarat Müdürlüğü'ne saldırmak istediklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin ise kentte planlanan olası büyük bir saldırıyı engelledikleri belirtildi.

Planlanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA