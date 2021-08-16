Afganistan Cumhurbaşkanı kim?

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamaya başlamasının ardından Tacikistan'a kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin uçağa binerken çekilen görüntüleri geldi. Gelişme sonrası Afganistan Cumhurbaşkanı kim merak edildi.

Taliban, Afganistan hükümet güçleriyle günler süren çatışmalar sonrasında 34 kent merkezinden 31'ini ele geçirdi. Bugün de Kabil'e giriş yapan Taliban güçleri, çatışmak istemediklerini ve hükümetin kendi isteğiyle bölgeyi bırakması gerektiğini ifade etti. Taliban, ele geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaparken, ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Tacikistan'a kaçtı. Peki, Afganistan Cumhurbaşkanı kim?

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI KİM?

Doğum tarihi: 19 Mayıs 1949

Kaç yaşında: 72yaşında

Nereli: Logar, Afganistan

Muhammed Eşref Gani Ahmedzay 21 Eylül 2014 tarihinde Afganistan cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Maliye Bakanı ve Kabil Üniversitesi'nde başkan olarak görev yaptı.

2002 yılında Afganistan'a dönmeden önce, Dünya Bankası ile çalıştı. Temmuz 2002 ve Aralık 2004 tarihleri arasında Afganistan'ın Maliye Bakanı olarak görev yaptı ve Taliban hükümetinin yıkılmasından sonra Afganistan'ın ekonomik toparlanması için çalıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından barındırılan bağımsız bir girişim olan Yoksulların Hukuki Güçlendirilmesi Komisyonu üyesidir.

2013 yılında Dış Politika dergisi tarafından yapılan ankette dünyanın en iyi 100 aydınları sıralamasına ikinci sırada yer aldı. Daha önce 2010 yılında aynı ankette seçildi.